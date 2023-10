Gli effetti del voto polacco su Giorgia Meloni e il possibile braccetto con Von der Leyen

... lo studio - illustra - prevede l'uso di una App per smartphone, all'interno della quale ciascun paziente annota in forma anonima i sintomi quotidiani, i farmaci assunti eeventuali...

Tempesta Babet, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge “senza precedenti”. Dove e quando colpirà ilmessaggero.it

Collocamento obbligatorio disabili: quali sono gli effetti in caso di ammortizzatori sociali e riduzione di personale Ipsoa

Il neurologo: "Pssiamo impiegarli in fase precoce, evitando pesanti effetti collaterali" “Grazie all’avvento dei nuovi farmaci, in questo momento abbiamo la possibilità di stravolgere completamente il ...“La Sardegna, e Cagliari in particolare, si conferma luogo ideale per gli sport velici. In questi giorni, il mare cagliaritano ospiterà gli atleti, in rappresentanza di 17 nazioni, impegnati in un nuo ...