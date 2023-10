Giuseppe Caprotti | nel libro Le ossa dei Caprotti la nascita di Esselunga

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dalle piccole faide familiari alle grandi imprese aziendali. Dalla vita agricola alla realtà imprenditoriale. “Ledei” è unche attraversa 300 anni di attività della famiglia brianzola: dalla coltivazione dei terreni alla vendita dei tessuti, fino alla costituzione dell’attuale, la catena di supermercati più famosa d’Italia. Ilscritto dadeve il suo titolo all’ ossessione per i defunti del padre Bernardo, fondatore dimorto 7 anni fa, che la domenica portava i figli nella chiesa di San Bernardino allea Milano, il cui santuario è decorato cone teschi di molti secoli.

