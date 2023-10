Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al timone di Ex On The Beach | tutti i dettagli

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Novità in casa Prelemi.saranno i conduttori della nuova edizione di Ex On TheItalia, in onda prossimamente su Paramount+. Dal 22 novembre infatti prenderà il via una nuova stagione del programma che metterà in scena sentimenti, gelosie e tanti, tanti ex; il tutto condito dalla conduzione di una coppia che ha già avuto modo di farsi spazio nel mondo della televisione e che conosce bene il mondo dei reality, considerando che la loro coppia è nata proprio nel contesto televisivo. LEGGI ANCHE > Fabio Fazio batte ...