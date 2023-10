Giulia Coppini | «Verona-Napoli è la partita di Simeone Scudetto gioia immensa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), moglie di Giovanni, ha parlato in vista didi sabato e non solo: le dichiarazioniha ideato un format, “La diez”, una social-sitcom sul suo profilo Instagram. Moglie di Giovanni, si è raccontata a La Gazzetta dello Sport, anche in vista di.GIOVANNI D’ACCORDO CON IL PROGETTO – «Sì, certo. Mi ha sempre spronata a fare ciò che desideravo e qui aho trovato la dimensione e lo spazio giusto per raccontare come ho trovato la mia strada accanto a lui».SABATO– «Abbiamo amato tantissimo, città stupenda e belle persone. E amavamo lo spogliatoio, i compagni ...