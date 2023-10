Giro d’Italia 2024 | tutte le Regioni e le Province attraversate tappa per tappa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La stagione del grande ciclismo è appena terminata, tuttavia la mente è già rivolta all’anno che verrà. A Trento è stato svelato il percorso del2025, che partirà dal Piemonte e si concluderà a Roma. Via da Venaria Reale per poi scendere lo Stivale e risalire per affrontare le grandi montagne nell’ultima settimana, con nel mezzo due cronometro individuali. Il2023 toccherà 17 delle 20italiane: all’appello mancheranno solo Calabria, Sicilia e Sardegna. La partenza è prevista sabato 4 maggio, in Piemonte, da Venaria Reale. Sarà invece il suggestivo scenario della capitale ad ospitare l’arrivo domenica 26 maggio. Andiamo a scoprire,perlee ...