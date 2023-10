Giordania | assalto della folla all' ambasciata israeliana | Abu Mazen annulla incontro con Biden - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) In base aicircolanti sui social media, è emerso che centinaia di cittadini giordani ad Amman sono scesi in strada per protestare contro l'attacco all'ospedale al-Ahly di Gaza City. Numerosi testimoni riferiscono di scontri e atti di violenza. Le riprese mostrano centinaia di manifestanti che,