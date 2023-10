Gigi Hadid | minacce di morte alla famiglia dopo il post a sostegno della Palestina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I familiari diavrebbero ricevuto numerosediilespresso dtop model. Secondo il sito di gossip Tmz, che cita “fonti a conoscenza dei fatti”, tutti i membri“temono per la propria vita”. Negli scorsi giorni la moamericana di origine palestinese era stata criticata dall’account ufficiale dello stato di Israele per aver rilanciato su Instragram un. “Non c’è nulla di ebraico nel trattamento riservato dal governo israeliano ai palestinesi”, recitava ilricondiviso da ...

"Ti teniamo d'occhio". Lo Stato di Israele minaccia la modella, di origine palestinese,. È successo tutto nelle scorse ore quando la celebre icona della moda internazionale, cittadina statunitense, ha condiviso una Storia su Instagram . "Non c'è nulla di ebraico nel come il ...

Lo Stato di Israele minaccia la modella palestinese Gigi Hadid: “Ti teniamo d’occhio” Il Fatto Quotidiano

Lo Stato di Israele contro Gigi Hadid per il sostegno alla Palestina. «La settimana scorsa dormivi Le tue... Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Il tuo silenzio dice molto chiaramente da che parte stai», ha scritto l'account ufficiale dello Stato di Israele taggando la modella ...