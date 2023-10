Gianni Agnelli | clamorosa decisione di Margherita | ecco cosa mette in vendita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un pezzo di storia in. Si parla di Villa Frescot, la dimora ottocentesca che si trova sulle colline torinesi, tra i castagni, la più amate delle case di. Si trova sulla strada San Vito-Revigliasco, non vi è neppure numero civico. Era la villa in cui viveva Edoardo, il figlio dell'Avvocato morto cadendo da un viadotto sulla Torino-Savona. Ed era un po' la seconda casa di. La notizia, rilanciata da Report, circolava negli ambienti torinesi da prima dell'estate. Arla in, già coinvolta nella battaglia legale con i figli sull'eredità della madre Marella, la vicenda che riguarda anche alcuni dipinti scomparsi proprio da Villa Frescot. Ora, ...