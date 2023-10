Giampiero Mughini in confessionale Caos in casa | l’annuncio bomba al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) A poche ore dal suo ingresso il giornalistasi è fatto subito notare al. È entrato nellapiù spiata d’Italia insieme a Jill Cooper e Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island, reality show concluso con l’addio della fidanzata perla e la nuova conoscenza con la tentatrice Greta, con la quale è in pausa da qualche settimana. Stanchi della monotonia in, in molti attendevano l’ingresso dei nuovi concorrenti e infatti la puntata di lunedì è stata a dir poco scoppiettante. Dopo la diretta con Alfonso Signoriniha infranto il regolamento del reality show. Il giornalista, scrittore, ipinionista televisivo etifoso della Juventus ha riportato notizie del mondo esterno nella ...