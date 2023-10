Giambruno | le sue parole sorprendono tutti | “Chi dice che non lo siamo?”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lerilasciate da Andrea, compagno della premier Giorgia Meloni, hanno in qualche modo spiazzato. Le ha ribadite in una intervista rilasciata al settimanale “Chi” Ancora delle dichiarazioni che, a dire il vero, spiazzano e non poco. Ovviamente quelle che portano la firma del personaggio inquadrato in foto. Ovvero di Andrea, volto noto di Mediaset e soprattutto compagno della premier Giorgia Meloni. Nel corso di una intervista al settimanale “Chi” è ritornato a parlare nuovamente del loro rapporto e, soprattutto, affrontare un argomento diventato oggetto di discussione negli ultimi mesi. Vale a dire quello del matrimonio. Il compagno della premier, Andrea(Ansa Foto) Notizie.comAnche in questo caso le suenon sono assolutamente passate ...