Giambruno fa il provolone | Striscia smaschera compagno di Giorgia Meloni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È stata inaugurata una nuova rubrica ala Notizia, nella puntata di mercoledì 18 ottobre 2023, dedicata ad Andreadie intitolata "Il Giornalino di Giambrunasca: alla scoperta del conduttore col ciuffo". Come è noto, l'attuale 'First Man' ha fatto non poco discutere in questo inizio di stagione televisiva. Il tg satirico ha recuperato alcuni fuori onda tratti da TG4 - Diario del Giorno in cui il giornalista si lascia andare a considerazioni colorite e battute allusive alla collega in studio. Il filmato, visibile sul sito di, inizia con una considerazione sul fatto che i capelli disiano diventati oggetto di derisione. "Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro ...