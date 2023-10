Giambruno | chi vi dice che io e Giorgia non ci siamo già sposati?

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "Finché ce lo chiederanno, io enon ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure cigiàe non l`abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po' vistoso che porto all'anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io". Così, in un'intervista al settimanale Chi, il giornalista Andrea, compagno della premierMeloni.Sul fatto di essere bersaglio di critiche, il conduttore di Diario del giorno, striscia quotidiana su Rete4, ha detto: "Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che ...