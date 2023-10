Giacomo Urtis si è fidanzato | lo strano video con il nuovo ragazzo

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lo scorso agosto ha iniziato a circolare un rumor sul presunto matrimonio trae Fabrizio Corona. A confermare queste voci è arrivato proprio il chirurgo, che ha dichiarato che Corona gli avrebbe fatto la proposta in Sardegna. L’ex re dei paparazzi però recentemente ha detto di aver preso in giro l’amico. Adesso però la delusione è passata eieri si è fatto vedere in una Ferrari, mentre prendeva la mano di unmisterioso. Nel filmato c’è qualcosa di, infatti il partner dinon appare mai in volto. Non è che…si èpic.twitter.com/1DdRyudGDc — disagiotv (@disagio tv) October 17, 2023sul matrimonio ...