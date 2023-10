GF | Varrese vuole lasciare la casa VIDEO | “E’ troppo grave quello che è successo | non vedo più niente di…”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nelle ultime ore nelladel Grande Fratello, Massimiliano, dopo quantocon il papà di Heidi Baci,abbandonare il reality, almeno questo èche l’attore romano ha fatto intendere in unche sta circolando sui social: “E’che è, non posso stare qui, nonpiù L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,balla sulle note di Michael Jackson (): il web lo sbeffeggia senza pietà GF,ha una attacco di gelosia (): “Vittorio si deve chiarire un attimo le idee, ...

Massimilianoabbandonare il Grande Fratello Dopo lo sfogo in lacrime con Ciro e dopo il riavvicinamento a Beatrice Luzzi, con tanto di scuse ed abbracci, adesso Massimiliano..."Heidi ha dimostrato intelligenza e sensibilità ad uscire dal Grande Fratello: ma ben venga, tutti dovrebbero essere così" le parole di un'ex concorrente della settima edizione.''Massimiliano è più vecchio di me e ti tratta male'': il padre della gieffina accusa Varrese in diretta, lei lascia il reality in lacrime ...