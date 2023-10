Genoa | Gasperini testimonia nel processo contro gli ultras

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lanza di Gian Piero, ex allenatore del, sulglirossoblù Gian Pierohato nelglidel, accusati di ricatto. PAROLE – «Le contestazioni erano abbastanza pesanti, non tanto nei numeri ma nella durezza. Ne parlai con il presidente Preziosi che mi disse che le contestazioni sarebbero finite non appena sarebbero arrivati i risultati. Con un clima così è ovvio che cerchi una soluzione. E la soluzione fu che andai ad allenare l’Atalanta, ma non venni esonerato. Allenai fino all’ultimo. Dopo il derby un gruppo di tifosi venne a Pegli ma la società, credo il team manager, mi disse che ...