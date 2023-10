Generazione Z del Sud più sensibile alla sostenibilità | ricerca di Adecco

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) I giovani dellaZ del Sud Italia risultano i più sensibili agli impegni delle aziende verso la. Lo evidenzia unadi, società di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano, che approfondisce quali sono i driver principali nella loro scelta del lavoro in un osservatorio in partnership Teleperformance. Se il fattore più determinante per i giovani del Sud Italia, come per il resto del Paese, rimane lo stipendio, con il 62% delle preferenze, l’attenzione alle tematiche ambientali è rilevante per il 10% del campione. Un risultato più altro rispetto ad altre aree del Paese, come il Nord-Ovest, dove questo dato si ferma al 7%. Al contrario, per i giovani nel Sud Italia risulta meno importante rispetto ad altri coetanei il bilanciamento ...