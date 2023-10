Gazzetta – Samardzic-Juve | per gennaio prende quota la pista che porta al giocatore dell’Udinese

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) 2023-10-17 12:43:18 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto rila rosea: Bianconeri costretti a sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli: complicata la strada chea Hojbjerg, piace l’opzione del giovaneMarco Guidi 17 ottobre – MILANO Un ritorno di fiamma. Il nome di Lazarfigura sul taccuino personale di Cristiano Giuntoli già dai tempi di Napoli. Non se ne fece nulla per gli azzurri allora e, quando l’attuale direttore tecnico dellantus fece le valigie per trasferirsi a Torino, il destino del centrocamserbopareva ormai a tinte nerazzurre. È storia recente: tutto fatto con l’Inter ad agosto, comprese le visite mediche. Poi… il clamoroso dietrofront. ...