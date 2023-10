Gaza | UE triplica gli aiuti per i palestinesi

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una scelta netta, in completa rottura con quanto dichiarato recentemente. In seguito alla distruzione di un ospedale, avvenuta durante la serata di ieri, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha ribadito la sua posizione nella plenaria di Strasburgo. L’Unione Europea sta con Israele, ma sceglie di non puntare il dito contro nessuna delle due fazioni, e anzi ha voluto rassicurare la popolazione dipromettendo nuoviumanitari. “L’Europa sta con Israele in questo momento buio. Saranno verificati i fatti e i responsabili saranno consegnati alla giustizia. In queste ore tragiche, doppiamo raddoppiare la nostra sicurezza per salvaguardare i nostri cittadini dalla furia di questa guerra. Non c’è nessuna scusa per attaccare un ospedale pieno di civili. Tragicamente, stiamo vedendo il terrorismo riaffiorare sulla nostra ...