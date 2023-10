Gaza | il racconto dell’evacuazione | “Tanti sono scappati senza sapere dove andare | c’è chi si è rifugiato nei negozi Intere famiglie cancellate dalle bombe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Dopo l’ordine di evacuazione da parte di Israele dal nord dinei giorni scrosi è iniziato l’esodo di migliaia di palestinesi diretti a sud. L’obiettivo è superare il fiume Wadi, oltre il quale si arriva ad una zona sicura, fuori dal possibile raggio della controffensiva israeliana. “Le persone non riuscivano a trovare mezzi di trasporto e la gente evacuava nel primo modo che gli veniva in mente: qualcuno andava in macchina, altri a piedi, spesso portando animali con sé” ha raccontato al Fatto Quotidiano un ragazzo palestinese residente a, in fuga verso sud, che preferisce rimanere anonimo per la sua sicurezza. “Molte persone scappano. Trovano rifugi temporanei in scuole, strade,. Mancano le condizioni umane necessarie a ...