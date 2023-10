Gasperini al processo contro gli ultras del Genoa | «Andai all’Atalanta per colpa loro»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Con un clima così è ovvio che cerchi una soluzione. E la soluzione fu chead allenare l’Atalanta, ma non venni esonerato”. Così Gian Pieroracconta il suo addio alla panchina del, dovuto alle pressioni degliha parlato in Tribunale come teste alquindicidelaccusati di ricatti alla società allora di proprietà di Preziosi. “Allenai fino all’ultimo. Dopo il derby un gruppo di tifosi venne a Pegli ma la società, credo il team manager, mi disse che volevano vedere solo la squadra, non me. Le contestazioni erano abbastanza pesanti, non tanto nei numeri ma nella durezza. Ne parlai con il presidente Preziosi che mi disse che le contestazioni sarebbero finite non appena ...