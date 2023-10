Gardaland Resort annuncia la nuova attrazione 2024 ispirata alle leggende dei nativi americani

... la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un'ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione " racconta Sabrina de Carvalho, CEO, "...È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i Visitatori potranno scorgere i primi indizi della futura attrazione, una recinzione viola che ...Una nuova attrazione a Gardaland: a cosa è ispirata e quando sarà pronta Gardaland è una delle mete più gettonate in Italia. Recentemente ha annunciato una nuova attrazione per il 2024. C'è aria di no ...