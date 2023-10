Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen in vista del Verona

... testimone profetica della riconciliazione e artigiana della pace' il tema. Il programma ... Eduardo, vescovo di San Justo, assistente ecclesiastico del Fiac; la proiezione di un video ...

Verona-Napoli: Garcia ha scelto la punta titolare il mio napoli

CdS - Raspadori o Simeone Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen IamNaples.it

"Non so quando, ma visto che ho solo 54 anni, da qui a fine carriera, mi piacerebbe si creassero delle condizioni per andare ad ...“La Chiesa sinodale, testimone profetica della riconciliazione e artigiana della pace” il tema scelto. Il programma prevede il benvenuto ... l’introduzione sulla sinodalità di mons. Eduardo Garcia, ...