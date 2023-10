Garante dei detenuti | al Senato M5S vota con la maggioranza il via libera Pd | Avs e Iv escono dall’aula

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La terna, Felice Maurizio D’Ettore in quota FdI, Irma Conti per la Lega, Mario Serio per M5S, sostituirà l’attualeMauro Palma. Lanon voluto ascoltare i candidati. Alla Camera la commissione Giustizia non ha ancorato e dato il via