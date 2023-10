Gaeta Cittadella del tennis e chiosco espositivo al Molo Santa Maria | interrogazione consiliari di De Angelis

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– Non bastava che l’affidamento della sua gestione diventasse argomento di un dettagliato ricorso al Tar e di un esposto alla Procura di Cassino attraverso il commissariato di Polizia che ladelrealizzata dal comune diin via degli Eucalipti in località “Il Colle” approderà anche nel prossimo Consiglio comunale. Il L'articolo Temporeale Quotidiano.