G SKILL | annunciato il kit DDR5-8400 Intel Core di 14a generazione e chipset Z790

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) G.ha recentementeil suo nuovissimo kitper i processori desktopdi 14ae la piattaformaG.International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. L’azienda è lieta di annunciare il lancio di un nuovo kit di memoria Trident Z5 RGB; con specificheCL40-52-52-134 da 48GB (2x24GB). Destinato all’ultima piattaforma di processori desktopdi 14a. Velocità di memoria estrema ...