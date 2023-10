G Ferri | «Lautaro Martinez | nel suo ruolo fra i primi al mondo! Inter…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Giacomo, fratello di Riccardoed ex calciatore del Torino, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato dell’imminente sfida fra le due squadre STELLARE – Queste le parole di Giacomo: «Torino-Inter? Li ricordo tutti, soprattutto quelli in cui io e mio fratello Riccardo abbiamo giocato uno contro l’altro. Quando ci affrontavamo era un’emozione particolare, difficile da spiegare. Ma c’è una partita che mi è rimasta nel cuore: l’1-1 del 1987, quando per il Toro segnai io. Poi i nerazzurri acciuffarono il pari con Matteoli. Ma per me fare gol era un evento raro. Inter? Stanno lavorando per costruire un’annata di vertice, anche loro hanno bisogno di lavorare, esattamente come il Toro. E poi hanno un giocatore comeche è formidabile, uno dei ...