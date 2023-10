Friz racconta ‘Falafel Nostalgia’ | «Esperienze di vita di questi due anni»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si intitola Falafel Nostalgia il primo full-lenght album di, uscito il 13 ottobre per Vulcano. Il rapper bolognese scava nel proprio background hip hop, che già avevamo visto nel precedente EP Ballate Dasporto (2020). «Sono dieci brani che vanno a raccogliere ledie le suggestioni diultimi due. – ci– È un disco influenzato dal mio background hip hop e rap, sia a livello di sound che di scrittura. Ci sono però molte influenze che derivano dai miei ascolti e dai miei gusti musicali. Il rap è il focus centrale, ma c’è anche jazz, soul e pennellate di Uk Garage». Un album che ha visto la sua alba duefa («Ho iniziato la stesura in maniera autonoma», dice) per passare poi tra le ...