Francia | allarme bomba negli aeroporti di Lille | Tolosa e Lione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Attimi di terrore in. In un liceo di Arras, nel nord del Paese, un uomo armato di coltello ha ucciso un professore al grido di ‘Allah Akbar’. Altre persone sono rimaste ferite dall’attacco improvviso nel liceo Gambetta. EvacuatiTorna l’in: glidi, Tolose e L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Almeno dieci aeroporti insono stati evacuati dopo 'minacce di attentati' ricevuti via e - mail. Nel mirino sono ...gli ingressi dopo due ore di chiusura precauzionale per il nuovo...

Francia: nuovo allarme bomba, evacuazione a Versailles - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L’ALLERTA TERRORISMO. Sei aeroporti regionali francesi evacuati per allarmi bomba mercoledì 18 ottobre. Due hanno potuto già riaprire Nizza e Nantes, Chiusi per verifiche Lille, Lione, Tolosa e ...Alla frontiera per la prevenzione del terrorismo. Verifiche ancora in corso a Lille, Tolosa, Lione e Beauvais e a Ostenda. A Versailles, ancora una falsa allerta, è la terza volta in 5 giorni (ANSA) ...