Francia | allarme bomba | evacuati sei aeroporti

Leggi Anchebomba: evacuati il Louvre e la reggia di Versailles Nessun aereo decollerebbe al momento dagli aeroporti coinvolti, fa sapere la Direzione generale dell'aviazione civile. Per i voli ...

Allarme bomba in alcuni scali francesi e belgi e alla Reggia di Versailles - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Secondo fonti della polizia sarebbero Lille, Lione, Tolosa, Nizza, Nantes e quello di Beauvais, a nord di Parigi. Allarme bomba anche alla Reggia di Versailles: evacuata per la terza volta ...Resta altissima l’allerta terrorismo in Europa, dopo l’attentato di Bruxelles e dopo quello compiuto ad Arras, in Francia, con l’uccisione di un professore di liceo. Nuove minacce sono arrivate ...