Francesca Chillemi | foto dal set di Viola come il mare 2

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)è impegnata sul set diil2, la fiction di Canale 5, e ha pubblicato sui social nuovi scatti dalla Siciliaappare bellissima nei nuovi scatti pubblicati sul set dalla sua Sicilia. L’attrice, di 38 anni, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ha scritto nella didascalia “Sul set diil2“. A commentare le splendidescattate dalla spiaggia palermitana, anche la collega Elena Sofia Ricci, sua compagna per anni nella fiction Rai Che Dio ci aiuti, che ha scritto: “Che meraviglia tesoro”. Nella fiction, giunta alla seconda stagione, larecita al fianco dell’attore turco Can ...

Durante la settima stagione abbiamo perciò assistito a un passaggio di testimone tra l'attrice, protagonista assoluta della serie, e, interpreti sin dal giorno 0 di Azzurra . Un ...Pierpaolo Spollon lascia Che Dio Ci Aiuti 8, la conferma dell'attore: perché Emiliano Stiffi non c'è nella prossima stagione.Adesso come protagonista ci sarà Francesca Chillemi. Ad aiutarla Suor Teresa, interpretata sempre da Fiorenza Pieri, Valeria Fabrizi sarà sempre Suor Costanza come ha precisato lei stessa in ...