Formula 1 | Sebastian Vettel prepara il gran ritorno? Pronto il sedile di un top team | la rivelazione

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Una grossa operazione nostalgia è alle porte, cone ilche sarebbe molto vicino in F1, dove potrebbe andare.e ilin1, la cosa potrebbe diventare realtà nella prossima stagione. Bisogna attendere la fine del campionato in corso per potere sapere se questa cosa potrà davvero concretizzarsi. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... quella ancora in corso, di dominio assoluto in1, qualcosa sembra non funzionare più all'... salvo alcuni cambiamenti, che portò al successo per quattro campionati anche il tedesco...

Vettel ritorna in F1 Sebastian ammette: "Non posso dire di no..." La Gazzetta dello Sport