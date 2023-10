(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– Riparte per il secondo anno consecutivo il ciclo diper il Ben-. L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa firmato nel 2022 tra il Comune die l’Ordine degli Psicologi del Lazio che si pone l’obiettivo di realizzare eventi finalizzati alla divulgazione e alla promozione degli elementi di base della psicologia sul territorio nel contrasto delle disparità di genere, anche economiche, discriminazioni di genere, età, etnia, disabilità fisica o psichica, orientamento sessuale o identità di genere, conciliazione tempi di vita e sull’importanza di creare una cultura inclusiva. Un servizio importante e utile che funga da supporto alla cittadinanza per incentivare le attività di prevenzione cercando di trovare delle soluzioni o ...

Domenica 10 dicembrea Palermo gli interpreti del Teatro Bertolt Brecht, il collettivo dida oltre 40 anni dedito alla produzione di spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per ...

Formia, tornano gli incontri gratuiti per il Ben-essere psicologico Il Faro online

Una pizzeria di Formia ospite della trasmissione “L’ingrediente perfetto a tu per tu” LatinaToday

Formia – È la rappresentativa di Roma a vincere il Trofeo delle Province, davanti a Roma Sud, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo. A Formia (organizzazione di Formia Atletica Leggera) è andata in scena ...Luminarie di Gaeta 2023/24: al via l’11 novembre 15 Ottobre 2023 Fiamme nella notte a Santi Cosma e Damiano 14 Ottobre 2023 In sella ad una bici rubata, denunciati due stranieri 14 Ottobre 2023 Picchi ...