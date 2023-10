Formia / Lavori al plesso “De Amicis” - la consigliera Villa punta il dito sul ritardo di inizio lavori [VIDEO]

Ma il prezzo che paga è alto: non hai più una vita soprattutto se la cooperativa per cui'... "Sono stata molto bene acon un bravo primario che era riuscito a portare il pronto soccorso ...

CANTIERI MAI PARTITI ALLA SCUOLA DE AMICIS DI FORMIA ... Latina Tu

Formia / Riconversione Multisala del Mare, richiesta di convocazione della Commissione Trasperanza Temporeale Quotidiano

La linea Alta velocità Roma Napoli ha ripreso a funzionare con regolarità solo dopo le 6,25 del mattino quando, finalmente, i tecnici di Rfi hanno terminato i lavori programmati con un ritardo sulla ...FORMIA – Se sono in corso o meno lavori di adeguamento e riconversione della Multisala del Mare di Formia in case vacanze e soprattutto se sono o meno autorizzati dal comune lo venga a dire in commiss ...