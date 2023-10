Formazione | 30 trend per il 2030 | a Napoli l’evento organizzato da Cfmt con Manageritalia e Confcommercio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “30per il” fa tappa a. Giovedì 19 ottobre dalle ore 18 alle 19.30 nel complesso monumentale di Santa Maria La Nova, sarà possibile prendere parte all’incontrodal Centro diManagement del Terziario in partnership cone Gruppo Giovani ImprenditoriCampania. Un evento esclusivo che consentirà a tutti i partecipanti di effettuare un viaggio nel tempo per scoprire come vivremo, come lavoreremo e come faremo affari nelgrazie al nuovo libro del futurologo ed esperto di tendenze, Thomas Bialas. Durante il suo intervento, l’autore condividerà una prospettiva innovativa su alcuni dei temi più caldi del momento, tra questi il cambiamento climatico, le innovazioni tecnologiche e il nuovo ...