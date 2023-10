Mentre ilMonetario Internazionale ( FMI ) ha sollevato preoccupazioni e criticato la ...Ulloa è fermamente convinto che questa mossa abbia portato a significativi cambiamenti positivila ...

Fondo per familiari di studenti vittime infortuni, ok al decreto - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Piattaforma per le tecnologie strategiche Ue: primo passo verso il fondo per la sovranità CorCom

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Una Legge di Bilancio che destina appena un miliardo alle misure per le famiglie e che volta le spalle alle donne con la cancellazione di Opzione Donna.” Così in una nota ...La sera del 14 ottobre, a Campagna, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato un uomo, in flagranza di reato, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e porto di strumento atto a ...