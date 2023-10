Foliage a Roma e nel Lazio | i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La natura sa regalarci spettacoli davvero straordinari e in autunno, diciamocelo pure, sembra dare davvero il meglio di sé. Se la stagione primaverile ci consegna paesaggi verdeggianti, tra ottobre e novembre si assiste a una incantevole esplosione dicaldi. Una rasserenante pennellata di rosso, marrone, giallo e arancione sembra distendersi su alberi, piante e cespugli, offrendo panoramintici e anche un po’ malinconici. Leggi anche: Unastrade più belle d’Italia in autunno si trova a due ore in auto da>> E’ il, la più evidente rappresentazione dell’autunno. Gli amanti di questo affascinante fenomeno naturale sono sempre alla ricerca di posti in cui ammirarlo in tutta la sua bellezza. Anche ae nelci sono veri e propri ...

Puoi volare da Milano a Cagliari con 49 euro e daa Catania con 10 euro in più. Ovviamente, ...gita a Borghetto sul Mincio oppure scegliere scampagnate in mezzo alla natura per ammirare il

Foliage nel Parco dei Castelli Romani, a due passi da Roma: tutti i ... Il Caffè.tv

Torna il treno del Foliage: un viaggio sulla ferrovia tra le più belle al ... Secret Roma

Il “foliage” trasforma boschi, colli, vallate e parchi in lussureggianti arazzi dalle sfumature gialle, arancioni e rosse. Si tratta di un appuntamento imperdibile per i romantici, gli appassionati di ...I prossimi appuntamenti al Bosco del Sorriso sono in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre, sabato 28 e domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre ...