Flachi | «Scommesse? I calciatori non vanno lasciati soli Fiorentina da Champions | la Sampdoria…» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Francesco, ex attaccante die Sampdoria, ina Calcionews24: ecco cosa ci ha detto (a cura di Lorenzo Bosca) – Dallaalla Sampdoria, passando per la Serie A e l’ormai tristemente noto “caso”. Francesco, una vita sui campi di gioco all’insegna del gol, è intervenuto ina CalcioNews24 per parlare dei principali temi di attualità nel panorama calcistico nostrano. Questo, con un occhio di riguardo verso le compagini che più l’hanno visto protagonista in carriera: quella blucerchiata e quella toscana, ed un passaggio conclusivo sulla sua nuova esperienza come responsabile del settore giovanile del Golfo Paradiso. Buongiorno Francesco. Iniziamo subito parlando di uno degli ...