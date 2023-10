Fiumicino | da domani pulizia del canale Costa Lunga | il Comune si attiva contro gli effetti del maltempo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)– “In seguito alle piogge particolarmente intense registrate a, con un apporto di 60 mm d’acqua all’ora, l’Amministrazione Comunale è immediatamente intervenuta per far fronte all’emergenza”. Lo afferma l’assessore all’Ambiente Stefano. “Nel caso specifico del Passo della Sentinella – prosegue l’Assessore– il sindaco Baccini ha chiesto l’immediatazione del Centro Operativo Comunale (COC) in coordinamento con il Comandante della Polizia Locale, dirigenti e tecnici comunali. Erano presenti anche rappresentanti della Protezione Civile Misericordia e ANVVFF, oltre ovviamente all’Assessorato all’Ambiente”. “L’attenzione – spiega – è stata focalizzata su diverse azioni immediate e strategiche, tra cui ladei canali, in modo da minimizzare il rischio di ulteriori ...