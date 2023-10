Firenze | passi avanti per la ruota panoramica Dove e quando sarà installata

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Resterà aperta fino a giugno alle Cascine e non alla Fortezza come negli anni precedenti. Online l'avviso pubblico

Resterà aperta fino a giugno alle Cascine e non alla Fortezza come negli anni precedenti. Online l'avviso pubblico

Firenze, passi avanti per la ruota panoramica. Dove e quando sarà ... LA NAZIONE

Sicurezza, Nardella presenta il piano in 10 passi, primo punto, più ... thedotcultura

Continuano le ricerche della bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno. Oggi sul posto il nucleo speciale dei carabinieri, addestrato a operare in contesti di sequestri di persona Sono passati p ...Resterà aperta fino a giugno alle Cascine e non alla Fortezza come negli anni precedenti. Online l’avviso pubblico ...