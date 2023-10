Fiorentina | la mossa di Italiano | Beltran e Nzola insieme con l’Empoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)pensa ad una nuovain vista del match alla ripresa contro: pronto il doppio centravanti Come riferisce la Gazzetta dello Sport, in vista del match alla ripresa controlapotrebbe presentarsi con il doppio centravanti. Con l’obiettivo di dare riposo a Bonaventura viste le tante gare ravvicinate, infatti,non starebbe escludendo la possibilità di lanciare dal primo minutoin coppia con

Il rinnovo di Michael Kayode che sarà ufficiale nei prossimi giorni va salutato come una mossa necessaria, opportuna e tempestiva, anche per troncare eventuali assalti di altri ...