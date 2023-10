Fiorello vuole fare Viva Rai2 a Sanremo durante il Festival 2024

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)a Biggio (US Rai) Il nuovo Glass di, allestito al Foro Italico per la nuova stagione dello show mattutino di(ripartito su Rai Play e Instagram, dal 6 novembre su Rai 2), a febbraiopotrebbe eccezionalmente traslocare ala settimana deldella Canzone Italiana e andare così in onda direttamente difronte al Teatro Ariston. Al momento, come spiegato dallo showman siciliano a Sorrisi, si tratta di un progetto, di una suggestione:, dunque,nella settimana del(6-10 febbraio) direttamente “sul posto”, dovedovrà comunque andare perché atteso alla serata ...