Fiordaliso | la violenza è stata troppa | botte dentro casa | La confessione tra le lacrime

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)tra leda parte di Marcella. Unainaudita, con. Il racconto.è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano degli anni ’70. Con la sua Non voglio mica la luna, ha fatto ballare veramente tutti. Prima di 6 figli, è nata a Piacenza nel 1956. La passione per la musica contraddistingue la sua vita fin da quando era ancora giovanissima. All’età di 13 anni non solo studiava pianoforte e canto, ma esordisce nell’orchestra L’allegra compagnia, in cui il padre suonava già la batteria e le nei seguì subito le orme. Una carriera la sua che prosegue negli anni ’70, quando già mamma di suo figlio che ha avuto ad appena 16 anni entra nell’orchestra spettacolo Bagutti. Ma ...