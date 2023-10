ROTTERDAM - "Dalla tribuna dietro la panchina piovevano buste di piscio. Ovvio che ci sia un po' di fastidio" . Così Maurizio Sarri dopo il ko sul campo delcostato allal'eliminazione dall'Europa League lo scorso novembre. E i tifosi olandesi, in vista del match di Champions League da giocare mercoledì 25, avevano preparato uno striscione ...

Feyenoord-Lazio, striscione contro Sarri: no della Uefa Corriere dello Sport

PRIMAVERA | Feyenoord-Lazio: scelto il fischietto del match di Youth League Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Capire che tipo di campionato dovrà fare la Lazio: se lottare per l’Europa o, dopo un avvio difficile, continuare a galleggiare a metà classifica sperando in un mezzo mira ...PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO - Le possibili scelte di Sarri e Dionisi in vista della nona giornata di campionato.