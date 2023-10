(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È terminato dopoore l'interrogatorio di, la escort coinvolta nel giro divip per i quali sono finiti in carcere l'architetto genovese Cristilli e l'imprenditore ...

Festini vip, Jessica Nikolic interrogata per cinque ore - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Festini Vip a Genova, le “verità” di Jessica che chiede di essere sentita dal pm La Repubblica

È terminato dopo cinque ore l'interrogatorio di Jessica Nikolic, la escort coinvolta nel giro di festini vip per i quali sono finiti in carcere l'architetto genovese Cristilli e l'imprenditore ...È la donna dalla quale è partita l’inchiesta sul giro di droga e prostituzione che vede tirati in ballo anche il vicepresidente della Regione ...