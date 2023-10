Festa del cinema Roma 2023 al via | Paola Cortellesi regina del red carpet – Video

Per il primo red carpet dellaCinema di Roma edizione meloniana, non potevano pescare ospite più ambita: "C'è Arianna", annunciano, che il cognome nemmeno serve. È la sorella più potente d'Italia, il passepartout per ...

Arianna Meloni, la sorella “underdog” sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma (senza… Il Fatto Quotidiano

Festa del Cinema, Anna Foglietta a «WomenLands» di Alice nella Città: «Non ne posso più delle disuguaglianze di genere» Corriere Roma

C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, è stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, come film d’apertura. L’opera prima di Paola Cortellesi gareggia insieme ad altri due ...La regina della prima serata del festival capitolino è Paola Cortellesi. In nero. La più sensuale, Philippine Leroy-Beaulieu. In nero. La più originale, Caterina Balivo. In nero. La più diva Jasmine ...