Fausto Bertinotti ospite al festival di letteratura del lavoro “Produzioni Ininterrotte”

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Crespi d’Adda (Capriate San Gervasio). Giovedì 26 ottobre ildidelospita, sindacalista, politico ed ex presidente della Camera dei Deputati, che presenta il suo libro “Pace e rivoluzione” (2023, con Marco Guzzi a cura di Giulio Donato – Edizioni Mariù). Pace e rivoluzione è un dialogo trae Marco Guzzi, poeta e filosofo, che indaga la profonda crisi che sta vivendo il mondo occidentale, per denunciare il nichilismo che minaccia soprattutto le nuove generazioni e per cercare, in ultima istanza, soluzioni possibili contro le derive individualistiche della società contemporanea. Voci profetiche e inattese finalmente si levano contro la propaganda di ...