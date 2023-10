Fatturazione elettronica | cosa cambia per i forfettari

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il 1° gennaio 2024 sarà una data molto importante per i contribuenti che hanno optato per il regimeo: per tutti scatta l’obbligo di aderire alla. Ricordiamo, infatti, che dallo scorso 1° luglio 2022 sono obbligati a questo adempimento unicamente i soggetti che hanno conseguito dei compensi o dei ricavi per un importo superiore a 25.000 euro nel corso del 2021. Quanti, invece, non rientrano in questa particolare casistica hanno la possibilità di attendere fino al prossimo anno per passare alla. A tornare su questi aspetti e a chiarire come debbano comportarsi i diretti interessati ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, attraverso la FAQ n. 150 pubblicata lo scorso 22 dicembre 2022. Gli uffici tributari hanno spiegato quali siano gli ambiti di ...