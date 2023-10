Fallaccio su Hojlund | frasi shock da San Marino | il retroscena | VIDEO

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Rasmus, come ogni attaccante di buon livello, ai falli ci ha fatto l’abitudine. Quanto accaduto però nella sfida tra Danimarca e Sanha superato la soglia della sportività. La gara, vinta 2-1 dai danesi, è stata abbastanza dura sul piano fisico., autore del primo gol della Danimarca, ha ricevuto un’attenzione particolare da parte dei difensori avversari. L’ex atalantino, a fine gara, ha sottolineato la brutta ginocchiata subita da Roberto Di Maio al 75’, pochi minuti dopo l’ingresso in campo del difensore, che è stato ammonito dall’arbitro. Dinamica simile a quella che costò la rottura di una vertebra a Neymar ai Mondiali 2014. “Mi sono sentito puntato dai giocatori di San. Capisco l’italiano e ho sentito chiaramente dire che volevano farmi male”, ha dichiarato...

Hojlund picchiato dai calciatori di San Marino: Capisco l'italiano e ... Fanpage.it

Hojlund accusa i giocatori di San Marino: "Hanno pensato di distruggere la mia carriera" TUTTO mercato WEB

La Danimarca ha battuto San Marino per 2-1 (in gol dopo più di due anni) ma nel post-partita Rasmus Hojlund è stato tutt’altro che felice. L’attaccante danese infatti si è lamentato ai microfoni di ...Ma torniamo al debutto, davvero difficilissimo, che ha inaugurato la sua carriera: fallaccio su Sarr lanciato a rete dopo 9 minuti, sul risultato di 0-1 per il Marsiglia, gol dello stesso Sarr, che ...