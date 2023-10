' Fake Show - Diffidate dalle imitazioni' | alle 21 20 su Rai 2 | gli ospiti dell' ultima puntata

Mercoledì 18 ottobre, in prima serata su Rai 2, quinto e ultimo appuntamento con '" Diffidate delle imitazioni', il format originale italiano realizzato da Endemol Shine Italy e Direzione Intrattenimento Prime Time che celebra il variegato ed esilarante mondo delle ...

Ultima puntata di ''Fake Show - Diffidate delle imitazioni'' Rai Storia

Fake Show su Rai 2: Filippo Bisciglia e Valeria Graci tra gli ospiti dell'ultima puntata La Gazzetta dello Sport

Kelly Clarkson doesn't want to fake it. The 41-year-old singer and talk show host has relocated her family and her self-titled show to New York, leaving behind Los Angeles and her stint as a coach on ...To do what she could as a freelance journalist, Oladipo shared fact-checks done by the Nigeria Factcheckers Coalition (NFC), a collaboration of 24 dedicated fact-checkers from more than 12 media ...