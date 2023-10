Fagioli patteggia 7 mesi di squalifica e 5 di prescizioni alternative

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nicolòhato unadi 12, 5 dei quali commutati in prescrizioni, con la Procura della Federcalcio in relazione alla vicenda scommesse che lo riguarda. Lo juventino, che ha ricevuto anche una ammenda di 12.500 euro, potrebbe rientrare in campo a giugno in tempo per gli Europei. "La Procura Federale - scrive in una Nota la Figc - ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolòa seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con unadi 12, 5 dei quali commutati in prescrizioni, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell`art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e ...